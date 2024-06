Juve Allegri licenziato per giusta causa Ma l’allenatore non ci sta e fa ricorso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Tralivornese ed il clubntino non è ancora finita. Dopo due giorni dalla vittoria della 15esima Coppa Italia da parte dellantus, la società bianconera ha deciso di separarsi dae di affidare la panchina per le ultime gare di campionato a Montero. Secondo Sky Sport il provvedimento sarà impugnato dall’avvocato di, che farannoe anzi chiederanno allantus un risarcimento per i danni d’immagine procurati al. Quindi si prospetta una battaglia legale tra le parti.ha allenato lantus per 8 stagioni: prima dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 al 2024 vincendo 5 Scudetti e altrettante Coppe Italia oltre a 3 Supercoppe italiane. Arrivando due volte in finale di Champions League, perse contro Barcellona e Real Madrid.