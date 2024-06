Isc Folignano-Maltignano show

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Dopo aver vinto le fasi provinciali e regionali, le alunne dell’Ischanno vissuto un’esperienza indimenticabile, nei giorni scorsi, a Paestum ed Agropoli, in provincia di Salerno, partecipando alle finali nazionali di ‘tag rugby’. Le ragazze hanno rappresentato le Marche arrivando fino in fondo al tabellone del torneo, arrendendosi in semifinale per 7-4 di fronte al Veneto, poi campione nazionale. Le ascolane hanno partecipato alla finale per il terzo posto, riuscendo a battere il Trentino Alto Adige e salendo così sul terzo gradino del podio. Le indescrivibili emozioni del prepartita, con l’inno di Mameli suonato e cantato dai 400 ragazzi presenti, sono state decisamente da brividi. Ma le alunne dell’Iscnon si sono fatte condizionare dall’emozione.