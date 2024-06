Ha pagato un killer per uccidere l’uomo che ha stuprato la figlia minorenne suicida

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) È stato chiesto il rinvio a giudizio per Lucio Iorillo, il 64enne ex operaio e padre della ragazzina 14enne che si tolse la vita il 6 gennaio 2008 dopo essere stata violentata. Iorillo è accusato di essere il mandante dell’omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore 45enne di Frasso Telesino autore della violenza nei confronti della. Iorillo adesso dovrà comparire il prossimo 27 novembre davanti al gup Loredana Camerlengo, che dovrà valutarne il rinvio a giudizio. L’uccisione di Matarazzo Matarazzo fu giudicato colpevole dello stupro della ragazzina e fu condannato a 11 anni e 6 mesi. Dopo aver scontato la pena fu scarcerato, ma dopo appena un mese fu freddato da due colpi di pistola fuori la sua casa nel luglio del 2018. La richiesta di rinvio a giudizio per Iorillo, avanzata dal pm Bianco, sono un nuovo sviluppo dell’inchiesta avviata dai carabinieri sull’omicidio di Matarazzo.