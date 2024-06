Elezioni candidati divisi su tram e turisti a Firenze Casa la sfida più dura Ma ecco perché il voto si decide sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – D’accordo il temavia divide. Diciamo pure che squarcia in due gli umori della città. ’Ultras’ di Sirio da una parte e gente che vede verghe e pali come fumo negli occhi dall’altra. Ma, anche se buona parte della ’cura del ferro’ è ancora in fase embrionale (mancano le linee per Gavinana e Campo di Marte nel quadrante est e tutto il crinale dei borghi fino alle Piaggesponda opposta), il tema è, paradossalmente, vecchio. Supervecchio visto che Guelfi e Ghibellini ci litigano su dalla fine degli anni ’90, ma le sorti dello stesso non hanno mai spostato gli esiti delle tornate comunali. Ergo, anche se è vero che la faccenda tiene di nuovo banco, con il candidato del centrodestra Eike Schmidt che insiste nel dire che questavia ha "deforestato" mezza città e nell’ipotizzare di "interrarne alcuni futuri tratti" (pur ribadendo, come ha fatto al Palacongressi spiazzano un po’ i suoi di esser dello stessoun "fan") e la rivale dem Sara Funaro che la promuove a pieni voti e promette d’ora in poi "tecnologie all’avanguardia per le nuove linee", non sarà determinante l’8 e il 9 giugno.