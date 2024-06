Da 125 anni al servizio del territorio Pubblica assistenza di Lerici in festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Da 125aldella comunità. È un traguardo prestigioso quello che si accinge a tagliare laCroce rosso bianca di, che ai accinge a celebrare con sei mesi di eventi la storica fondazione, avvenuta il 1° Dicembre 1899. Da oggi e fino a dicembre, l’associazione benemerita ha programmato una serie di eventi. Oggi la cerimonia di benvenuto per i nuovi volontari, con la consegna dei diplomi di formazione, in piazza Brusacà a San Terenzo. Durante la mattinata sarà presente il gazebo della pana presso il quale è possibile avvicinarsi all’associazione e avere tutte le informazioni. Nel primo pomeriggio, dopo una merenda offerta dai volontari, alle 16 spazio alle esercitazioni con simulazioni di soccorso, per poi concludere con la consegna dei diplomi ai nuovi entrati.