Corpus Domini | l’arcivescovo mons Riccardo Lamba presiede la Messa solenne in Cattedrale

(Di sabato 1 giugno 2024) Nella solennità in cui le comunità cristiane rendono grazie a Dio per il dono dell’Eucarestia, ancheguiderà la processione eucaristica attraverso le vie del centro di Udine, dopo ladelle 19 in. Dall’Ufficio liturgico un sussidio per le Parrocchie, nell’anno di preghiera che precede il Giubileo. Domenica 2 giugno la Chiesa celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (“”), appuntamento particolarmente sentito nelle comunità friulane, molte delle quali portano in processione il Santissimo Sacramento – l’ostia consacrata, in cui secondo la fede cattolica Cristo è realmente presente – nelle vie dei paesi e dei quartieri, dove la gente vive, soffre e gioisce. Nella solennità in cui le comunità cristiane rendono grazie a Dio per il dono dell’Eucarestia, anche