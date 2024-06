Applicazione dell’aliquota IRAP agevolata agli Enti del Terzo Settore | obbiettivo toglierla come da loro richiesto Interrogazione di Vincenzo Ceccarelli capogruppo Pd

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Arezzo, 1 giugno 2024 – “Ilviene chiamato così perché rappresenta una sfera diversa da quella dello Stato e della pubblica amministrazione (primo) e da quella del mercato e delle imprese (secondo). In Toscana abbiamo previsto con legge delle aliquote ridotte e speciali per tutti quei soggetti considerati organizzazioni non lucrative, con una riduzione dello 0.92% fissando l’aliquotaal 2,98%, anche se l’obiettivo delè arrivare all’esenzione dall’.”Pd ha presentato un’al Presidente della Giunta regionale che mira ad attivare la Regione al fine di rendere certe le agevolazioni previste per chi opera in questo ambito. “Ilè una realtà tutt’altro che marginale, sia a livello economico che sociale; rappresenta la quarta economia nel sistema italiano, con un valore economico pari a 80 miliardi di euro e contribuisce al 5% del PIL nazionale, in Toscana mobilità migliaia di persone e cnaia di associazioni e cooperative che affiancano la macchina organizzativa pubblica spesso garantendo servizi ed assistenza, Ma ilnon può essere relegato in una sfera commercialeerogatore di servizi.