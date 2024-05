Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

. Il futuro è uno dei tre punti cardine di questa realtà, insieme alla provincia e alla cultura e l’investimento sul territorio riflette la voglia di creare un forte senso di comunità e appartenenza da trasmettere ai più giovani appassionati. Non è di certo un segreto che le società ambiziose si basano su settori giovanili solidi e ben strutturati, e sapere che una realtà di provincia come Cento ha in mente questo per il suo futuro, è un’ottima notizia, per nulla scontata, per gli appassionati e per la pallacanestro del nostro paese.

Rilevate le quote dei Meteor Per il club di Fava è un momento storico Un settore giovanile biancorosso Accordo tra Benedetto e Renazzo