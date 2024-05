’Futuro comune’ ecco i giovani candidati per Giacomoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una lista giovane per "rendere Bagnacavallo una città sempre più viva". È l’obiettivo di ’Bagnacavallo – Futuroche martedì nella cornice dell’ex convento di San Francesco si è presentata dichiarando il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Matteo. "Ho sempre pensato che il futuro di un territorio vada costruito con tutti, ma soprattutto con i, che sono i più titolati a parlare di futuro, perché il domani è soprattutto il loro – ha detto–.è una lista didei nostri paesi, pronti a mettersi in gioco per realizzare la Bagnacavallo di domani. Si mettono in gioco con grande disponibilità, spirito di servizio ed entusiasmo, tipici della loro generazione". Ial consiglio comunale sono Sami Aouaj, 22 anni, impiegato ufficio acquisti; Francesco Betti, 32 anni, cantiniere cooperativa vitivinicola; Luca Bonetti, 48 anni, responsabile acquisti in una azienda del settore alimentare e dirigente del basket Fusignano; Agata Brisci, 42 anni, responsabile amministrativa in una azienda servizi multimediali; Stefano Calderoni, 24 anni, studente di economia agro-alimentare; Morena Carpi, 51 anni, avvocato; Valeria Cortesi, 44 anni, psicologa e responsabile di una struttura per disabili; Lucilla Danesi, 44 anni, imprenditrice; Alessia Dosi, 38 anni, addetta alle vendite in un supermercato; Federico Ferraro, 37 anni, capo tecnico infrastruttura di Rfi; Alan Laghi, 36 anni, responsabile della logistica in una cooperativa vitivinicola; Rebecca Laghi, 21 anni, studentessa universitaria; Matteo Mambelli, 21 anni, studente universitario; Viola Rontini, 21 anni, studentessa universitaria; Alberto Rossetti, 34 anni, personal trainer ed Eleonora Vitali, 30 anni, educatrice professionale.