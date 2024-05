Trump atto secondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 29 maggio 2024) I sondaggi lo danno in netto vantaggio. Questo nonostante i processi in cui è imputato, che paradossalmente sembrano rafforzarlo con l’opinione pubblica. Intanto Joe Biden, che può vantare buoni risultati in economia, è sempre più in difficoltà per gli errori in politica estera e per la sua immagine appannata. Così l’ex presidente ipoteca la candidatura per il voto di novembre. Obiettivo: «Rifare grande l’America». Una volta di più. Pareva impossibile, anche solo pochi mesi fa. Invece oggi tutto lascia presagire che Donald, alla fine, vincerà la sua terza gara per la Casa Bianca. Se non accadrà nulla d’imprevisto - e di sconvolgente - le presidenziali del prossimo novembre potrebbero davvero chiudersi con un trionfo sia per lui sia per i repubblicani, e il vecchio Donald tornerà a occupare con armi e bagagli la Sala ovale.