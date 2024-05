Mida quando venne bocciato a Sanremo Giovani | Non sono dispiaciuto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 29 maggio 2024)nel 2022 è stato uno degli otto finalisti diche hanno avuto l’opportunità di presentare il loro singolo su Rai1, ma alla fine – come la storia ci ha mostrato – non ha vinto. Nonostante quell’anno Amadeus decise di prendere nei Big ben 6 artistidei 12 in gara,non è stato nella metà fortunata che è stata composta da Will, Shari, Sethu, Colla Zio, Olly e il vincitore gIANMARIA. Una sestina che oggi può solo ambire alla popolarità di, ma questo è un altro discorso. “Il mio sogno? La sparo grossa: è vincere un Latin Grammy avendo un retaggio sud americano,nato a Caracas eitalo-venezuelano, canto pure in spagnolo emadrelingua, quindi vorrei arrivare lì eè la platea più grande per poterci arrivare, quindi ci spero tanto“.