Pnrr dalla Prefettura regia per la fase 2 insieme al Governo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono insediate questa mattina, in occasione della prima riunione, svoltasi in video conferenzadi Roma, e coordinata dal Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, con la partecipazione dai Ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e per gli Affari europei, le politiche di coesione e il, Raffaele Fitto, le Cabine di Coordinamento, istituite presso ciascuna, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 19/2024, convertitolegge 56/2024. A tal fine, quindi, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha convocato la corrispondente Cabina di Coordinamento, composta, oltre che dal Prefetto o suo delegato, da un rappresentante della Regione Campania, della Provincia, della Ragioneria dello Stato, dei Sindaci dei Comuni titolari di interventie delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi da attuare in ambito provinciale di volta in volta interessati.