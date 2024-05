Oaktree si presenta | Inter - doppia garanzia! Vogliamo costruire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Primo messaggio pubblico dida quando ha rilevato l’da Zhang. Il fondo americano ha comprato una pagina pubblicitaria sui quotidiani in uscita oggi, lunedì 27 maggio, per dare la sua visione sull’ingresso nel club e nel mondo del calcio italiano. IL MESSAGGIO – Questo il comunicato a firma, a pochi giorni dall’ufficialità del passaggio delle quote dell’da Suning al fondo americano: “A tutti i tifosi Nerazzurri, Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella partnership fra. Mentre assumiamo la proprietà del Club,ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società. Sin dal 2021, siamo partner e sostenitori dell’; apprezziamo grandemente l’eredità storica e lo spirito incrollabile di giocatori e tifosi.