Angelo Onorato trovato morto in auto si cerca l’uomo con cui ha preso l’ultimo caffè al bar

(Di lunedì 27 maggio 2024)avevauncon un uomo al bar la mattina in cui è. La polizia ha acquisito ora anche le telecamere di sorveglianza del locale perre di identificare la persona lo sconosciuto e capire se è la persona che l'imprenditore aveva detto di dover incontrare per affari. .

Angelo Onorato è l'uomo di 55 anni morto nella sua auto a Palermo in circostanze ancora tutte da chiarire. L'architetto e imprenditore palermitano è marito dell'eurodeputata Francesca Donato con cui ha avuto anche due figli e che non crede all'ipotesi suicidio ma parla di un omicidio.Continua a ... fanpage

La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio sulla morte di Angelo Onorato , l'imprenditore 55enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato cadavere nella sua auto sabato 25 maggio a Palermo, con una fascetta stretta al collo. Da ambienti giudiziari fanno ... today

Palermo, Onorato prima di morire prese un caffè con una persona in un bar. Domani sarà eseguita l’autopsia - Palermo, onorato prima di morire prese un caffè con una persona in un bar. Domani sarà eseguita l’autopsia - Gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato le immagini del sistema di videosorveglianza di un bar in viale Strasburgo a Palermo dove Angelo onorato, ... gazzettadelsud

La morte misteriosa di Angelo Onorato, gli ultimi atti da imprenditore - La morte misteriosa di Angelo onorato, gli ultimi atti da imprenditore - PALERMO- Un aumento di capitale da 50 a 68 mila euro di ‘Casa-Ambienti per la vita srl’, la società di Angelo onorato, l’imprenditore palermitano, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato ... livesicilia

La morte di Angelo Onorato, si indaga sui suoi rapporti - La morte di Angelo onorato, si indaga sui suoi rapporti - Gli accertamenti della procura di Palermo sulla morte dell'architetto Angelo onorato, 54 anni, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, continuano a ritmo serrato e gli inquirenti continuano a ... ansa