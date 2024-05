LIVE Playoff Serie C | Catania e Vicenza avanti - pareggia la Juventus Next Gen

La diretta testuale di Carrarese-Juventus U23, match dello stadio Dei Marmi valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Archiviato il pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata del Moccagatta, le due squadre scenderanno in campo per decretare chi andrà in semifinale. sportface

Il live in diretta di Olimpia Milano-Brescia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Prende il via il derby lombardo tra le squadre che hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al secondo e al terzo posto, anche se gli uomini di coach Magro hanno guidato a lungo la classifica, prima di cedere alla Virtus e, appunto, all’Olimpia. sportface

LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta 2° quarto 34-29 - LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta 2° quarto 34-29 - Questa sera alle 20:45 in campo la seconda semifinale di LegaBasket serie A. Alla Unipol Arena l'EA7 Emporio Armani Milano - reduce dal 3-1 ai quarti con Trento - ospita ... pianetabasket

LIVE TS - Milan-Salernitana: rossoneri subito pericolosi! - live TS - Milan-Salernitana: rossoneri subito pericolosi! - Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere alla stagione, i rossoneri sono già certi del secondo posto, i granata sono matematicamente retrocessi in serie B già da alcune settimane. Sarà ... tuttosalernitana

Finale Scudetto, Bper Rari Nantes vs Pro Recco LIVE: il racconto in diretta di Gara 2 - Finale Scudetto, Bper Rari Nantes vs Pro Recco live: il racconto in diretta di Gara 2 - Quattro giorni dopo gara uno, vinta 8-5 dai campioni d’Italia in carica, Rari Nantes Savona e Pro Recco tornano ad affrontarsi nella serie che assegna lo scudetto 2024. Se a vincere saranno i biancoce ... ivg