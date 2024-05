Marika Abbonato criticata dopo Uomini e Donne | “Avrei detto di no a Daniele perché lui ha sempre voluto Gaia”

Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne inerente la scelta di Daniele Paudice, Marika Abbonato ha rilasciato un’intervista alla redazione, in cui ha fatto delle confessioni davvero interessanti. La giovane ha ammesso di essere felice per come siano andate le cose, in quanto se il tronista avesse scelto lei, gli avrebbe risposto di “No”.

