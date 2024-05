Lo scempio di piazza Pizzarello Deserta l’asta per l’incompiuta - secondo tentativo dopo l’estate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Astaper le incompiute di. Sfuma ancora così la possibilità di una soluzione per la struttura che deturpa la zona sotto corso Cavour. Ieri mattina al tribunale di Fermo il commercialista Luca Capozucca, curatore del fallimento di Italappalti, ha tentato la vendita di due lotti, gli edifici in linea, cioè le strutture a che corrono lungo il perimetro di, ancora allo stato grezzo, con base d’asta di sei milioni e 300mila euro, e gli uffici della struttura a torre già completata in fondo al terminal dei pullman, a base d’asta un milione e 100mila euro. Nessuna delle due offerte sembra però aver attirato qualcuno, visto che le due vendite sono andate deserte. Il curatore ha anticipato che le riproporrà, con un ribasso del dieci per cento, forse ancora troppo poco per richiamare l’attenzione di potenziali compratori per un complesso che comunque necessita di lavori significativi.