(Di venerdì 24 maggio 2024) Le iconiche esibizioni dal vivo della popstar e la sua lotta contro la sindrome della persona rigida nel documentario Prime Video, che sarà presentato in anteprima il 25 giugno.

Riappare la cantante che da qualche anno si era ritirata a vita privata per combattere contro una malattia molto rara Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di I Am: Celine Dion, in cui la cantante e popstar internazionale torna a mostrarsi davanti le telecamere dopo che le è stata diagnosticata una malattia rara che l'ha costretta al ritiro a vita privata. movieplayer

Il trailer di I Am: Celine Dion ci regala una splendida e combattiva Celine Dion - Il trailer di I Am: celine dion ci regala una splendida e combattiva celine dion - Le iconiche esibizioni dal vivo della popstar e la sua lotta contro la sindrome della persona rigida nel documentario Prime Video, che sarà presentato in anteprima il 25 giugno ... vanityfair

Céline Dion racconta la sua malattia: in arrivo il suo documentario - Céline dion racconta la sua malattia: in arrivo il suo documentario - Il 25 giugno uscirà su Prime Video "Io sono Céline dion", il documentario in cui la cantante racconta la sua malattia. notiziemusica

Spettacolo Celine Dion «è quasi morta» per la Sindrome della persona rigida - Spettacolo celine dion «è quasi morta» per la Sindrome della persona rigida - celine dion ha rischiato di morire a causa della Sindrome della persona rigida, la malattia autoimmune diagnosticate oltre due anni fa. Al momento della scoperta della malattia, la cantante stava ... bluewin.ch