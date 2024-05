Il ristorante di Cannavacciuolo a Novara chiude definitivamente | i motivi della fine di Cafè & Bistrot

(Di giovedì 23 maggio 2024) La notizia ufficializzata dal noto cuoco e volto tv di Masterchef e da sua moglie arriva dopo una polemica con l'ex sindaco diche lamentava la chiusura prolungata (da Capodanno) del. “Decisione sofferta, ma 'Café &' non è più in linea con il nostro presente” ha spiegato. .

Cannavacciuolo lascia Novara: chiude il Cafè & bistrot - Cannavacciuolo lascia Novara. Da mesi in molti si interrogavano sulle sorti del noto bar e ristorante in piazza Martiri di Novara , accanto al Teatro Coccia, che dal periodo natalizio non aveva più rialzato la saracinesca. I primi rumors a febbraio Da qualche mese i cittadini novaresi ...

Cannavacciuolo chiude il ristorante a Novara: "Abbiamo altri progetti". Ed è polemica - ... "Chi non ama Novara, faccia pure le valigie. O che almeno bagni le piante che stanno morendo". Di ... Ed ora arriva la risposta ufficiale: "I mesi di chiusura del ristorante - spiegano Cinzia e Antonino ...