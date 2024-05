Europa preoccupata per i Campi Flegrei | Stiamo monitorando la zona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Napoli, 23 maggio 2024 – L’per i, a Bruxelles è scattata l’allerta sullo sciame sismico dovuto al super vulcano partenopeo. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc) della Ue “stada vicino la situazione nell'area deie di Napoli”. A riferirlo è un portavoce della Commissione Europea. “Come sempre – aggiunge il portavoce – la Commissione è pronta a fornire assistenza in scenari di catastrofi naturali e in altri casi, attraverso il meccanismo di protezione civile della Ue, qualora uno Stato membro colpito richieda sostegno". Dopo il vertice di ieri a Palazzo Chigi sull’emergenza di Napoli, il ministro Nello Musumeci (protezione civile) ha annunciato: "Mezzo miliardo per la messa in sicurezza. Aiuti a chi lascerà la". Notizia in aggiornamento .