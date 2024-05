Terremoto a Napoli e Campi Flegrei - Vincenzo De Luca visita i cittadini di Pozzuoli | Non abbiate paura

(Di martedì 21 maggio 2024) Il presidente della Regione Campania,De, sta compiendo un sopralluogo a, a piedi tra iche si sono riversati per strada, lasciando le loro abitazioni.Il...

Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca , il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello , simbolo della lotta ai clan, è il «Pippo Baudo dell’area Nord con relativa frangetta». Un attacco che nasce dalla presenza del sacerdote nel ...

«Se il presidente del Consiglio, tra una sfilata di moda e l'altra, avesse realizzato la metà di quello che abbiamo fatto in Campania avrebbe dato un senso alla sua vita...

Salerno, la nuova ordinanza del sindaco: «Niente alcol ai minori», obbligo di cartello ai bar - Salerno, la nuova ordinanza del sindaco: «Niente alcol ai minori», obbligo di cartello ai bar - Dopo la recente chiusura per dieci giorni di due attività della movida, disposta dalla polizia perché i rispettivi titolari erano stati sorpresi a vendere alcolici e superalcolici ...

I dieci anni dell’ospedale San Luca. Eventi per ricordare l’impegno di tutti - I dieci anni dell’ospedale San luca. Eventi per ricordare l’impegno di tutti - Il passaggio definitivo dal Campo di Marte al nuovo ospedale avvenne alle ore 20 del 18 maggio 2014. Da lunedì 24 giugno una fitta serie di appuntamenti per sottolineare questo storico avvenimento.

Terremoto Campi Flegrei, scossa 4.4: paura a Napoli, scuole chiuse - Terremoto Campi Flegrei, scossa 4.4: paura a Napoli, scuole chiuse - Nell’area il sisma più forte dal 1980 tra Bacoli e Pozzuoli Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei. Uno sciame sismico che spaventa Bacoli e Pozzuoli, arrivando fino a Napoli ...