Quelli che… abitano e aiutano a Chignolo Po

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024)Po è un paese di campagna di circa 4000 abitanti che si trova in provincia di Pavia, un “piccolo cuneo” di terra – seguendo l’etimologia – tra il corso dei fiumi Po e Lambro.Po ha tre minuscole frazioni: Lambrinia, Alberone e Bosco. Nell’insieme, si tratta di un modesto agglomerato di case e altri edifici che si affaccia sulla strada statale che collega Pavia e Cremona, circondato da campi di frumento e granturco, soia e riso, attraversati da una fitta rete di rogge e canali per l’irrigazione. Proprio in questo paese così sperduto della pianura pavese è attiva un’associazione di volontariato chiamata “”, che ha sede al civico 13 di via Beccali. Questa associazione è formata da un gruppo di dieci volontari tesserati e dieci volontari non tesserati, che si ...