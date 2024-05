Lite tra genitori - il figlio di 17 anni interviene e accoltella il padre | Non ce la facevo più

(Di lunedì 20 maggio 2024) Caserta, 20 maggio 2024 – Unain casa tradavanti al17enne che, per difendere la madre, impugna un coltello e colpisce il. È accaduto a Caserta, nelle palazzine popolari di via Falcone, dove il ragazzo è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. “Non ce lapiù” ha detto il minore rivolgendosi ai poliziotti in Questura, dove è giunto a testa bassa e visibilmente scosso. Ildel minore, 48, ferito al petto, è stato portato all'ospedale di Caserta e operato d'urgenza. Le condizioni sono gravi ma dovrebbe essere fuori pericolo. Cosa è accaduto Dagli accertamenti svolti dai poliziotti della squadra volante della Questura, intervenuti sul posto, e della Squadra Mobile, il ragazzo, uno studente, che ha compiuto da poco ...

Lecce , 7 mag. – (Adnkronos) – Ancora violenza tra le mura domestiche in questo caso con conseguenze drammatiche, visto che la vittima ha perso il figlio che portava in grembo . L’ennesima misura precautelare personale è stata adottata nella notte ...

Donna incinta perde il figlio per l'aggressione del compagno al termine di una lite . È accaduto a Racale ( Lecce ). L'arresto in flagranza di reato

