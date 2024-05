L' accordo Ita-Lufthansa rischia di saltare - per colpa di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 20 maggio 2024) È la settimana decisiva per le nozze tra Ita e. Le trattative continuano e il dossier con l’continua a viaggiare tra, Roma e Francoforte, con continui stop e rimandi. Ma è una corsa contro il tempo e se l’Unione Europea non darà il via libera il rischio, maggiore, è per la compagnia italiana al 100% del Tesoro. Ma c’è ancora tempo. A gennaio l’antitrust europea ha messo in standby l’intesa italo-tedesca chiedendo “misure correttive”, per salvaguardare le norme sulla concorrenza. Il 6 maggio sono arrivate ale proposte studiate da Roma e Francoforte sullo scalo di Linate, sulle rotte a corto raggio dall’Italia all’Europa e su quelle a lungo raggio da Fiumicino verso Stati Uniti e Canada. Ma non sono bastate. Sono state considerate insufficienti. E allora entro le prossime ore è ...