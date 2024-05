F1 - promossi e bocciati GP Imola 2024 | Verstappen di forz - Norris beffa -o, Perez svani -ce, Ferrari tutto qui…?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) IMAX(Red Bull): che weekend! Il tre-volte campione del mondo non solo ha vinto la sua 59a gara della carriera, ma ha voluto mandare un messaggio a tutti. Dopo il secondo posto di Miami ha ribadito che la sua RB20 sarà sì la migliore vettura del lotto, ma è lui che fa la differenza. Dopo un venerdì molto complicato, ha preso per mano team e monoposto centrando pole position e gara. Inarrestabile. LANDO(McLaren): con un paio di giri in più poteva davvero vincere. Dopo la vittoria di Miami, ieri l’inglese ha messo in mostra un’altra prestazione di livello assoluto. Chiude a 7 decimi darimontando in maniera clamorosa nel finale. Lo scatto in avanti della scuderia di Woking è stato nettissimo, ma il suo talento fa il resto. YUKI TSUNODA (Visa Cash APP RB): il giapponesino conclude ...