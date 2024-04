L’Ue sempre più dura con la Cina sugli squilibri economici Pechino protesta

(Di giovedì 25 aprile 2024) Bruxelles. La Commissione europea ieri ha aperto per la prima volta un’inchiesta sulla base dello strumento per gli appalti internazionali, che potrebbe portare all’esclusione dell... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

stretta dell’Unione europea sulle Multe comminate all’estero . Chi realizza le infrazioni dovrà sempre pagare . In particolare quando queste riguardano l’eccesso di velocità alla guida in stato di ebbrezza e il mancato arresto della vettura al ...

Consiglio e Parlamento dell’Unione Europea hanno raggiunto un primo accordo per punire chi commette infrazioni stradali all’estero

di Matteo Bortolon Nel romanzo 1984 di G. Orwell la società è dominata da tre slogan: “La guerra è pace”, “La libertà è schiavitù” e “L’ignoranza è forza”. È difficile non pensare al primo di essi considerando che l’aiuto militare all’Ucraina è ...

Ordine USA: la UE, non la NATO mandi truppe in Ucraina: ...non hanno bisogno di seguire i dettami degli Stati Uniti sempre ... la fornitura di attrezzature o addirittura l'assunzione del ... Gli Stati Uniti e l'UE hanno già acquistato sul

Crisi in Medio Oriente: quale futuro per la difesa comune europea: I rapporti tra Ue e Medio Oriente, senza dimenticare la Cina In ... ci sono sempre più soggetti che intervengono e possono trarre ... "Lo abbiamo visto soprattutto l'anno scorso, a marzo 2023, quando ...