Lapide per il 25 aprile sfregiata a Roma | Partigiano stupratore assassino sul momumento di Forte Bravetta

sfregio dell'estrema destra alla lapide per i partigiani di Forte Bravetta . La denuncia del presidente del XII Municipio e dell'Anpi. L'Associazione partigiani: "I fascisti non cambiano mai".Continua a leggere

Alessandria festeggia la Liberazione - Nel corso della giornata verranno poi collocate corone anche al Monumento ai Caduti di Casalbagliano e di Cantalupo e sulla lapide in ricordo di Luiz Lopes ... abbattuto il 26 aprile 1945 vicino ...radiogold

25 aprile, alta affluenza al corteo di Bergamo - Foto e video, il programma della giornata - LE FESTA DELLA LIBERAZIONE. Bergamo si riunisce in centro per la tradizionale e partecipata manifestazione del 25 aprile. Tanta gente, in corteo le bandiere palestinesi con uno striscione che incita ...ecodibergamo

Sassari, il sindaco Nanni Campus: “Il 25 aprile festa di pace e libertà che deve unirci tutti” - Sassari Ho per l’ultima volta l’onore di rappresentare la nostra città nella festa della liberazione, della libertà. Libertà che oggi diamo per scontata ma che ancora oggi nel mondo deve essere difesa ...lanuovasardegna