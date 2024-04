Dai vip agli sportivi | al Forte un Fabrizio Zanetti che spacca

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 25 aprile 2024) Unche “” (di brutto) al.Il Re Mida dell’immobiliaresempre al top. In Versilia nothing is impossible.dei Marmi e Forbes, ora è ufficiale: col “Re Mida dell’immobiliare”niente è impossibile. In arrivo la collaborazione tra l’agenzia immobiliare Real Estate Advisor didei Marmi e la Forbes Global Properties. La mission del progetto? Operare sul mercato del lusso, mettendo in networking facoltosi acquirenti con le case più belle del mondo e gli agenti che li rappresentano. Forbes Global Properties, piattaforma di marketing immobiliare di lusso, accoglie nel suo network Building Heritage, mediatore italiano del luxury real estate. Dal 2020 Forbes ...