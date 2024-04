Cos’è la Rivoluzione dei Garofani che 50 anni fa fece cadere la dittatura in Portogallo Un libro e una canzone in radio | così iniziò l’insurrezione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il 25 aprile 1974 i militari portoghesi misero i fiori sui loro fucili e ladei, guidata dal movimento delle Forze Armate, rimosse in modo pacifico lapiù antica d’Europa. Il via libera fu dato da una, “Grandola, Vila Morena”: anche per questo, il 25 aprile 1974 portoghese è un qualcosa di unico nella storia. Cinquant’dopo, in un Paese dove i socialisti sono tornati all’opposizione dopo aver governato novee in cui alle elezioni del 10 marzo c’è stato il boom dei populisti di estrema destra di Chega, ilsta vivendo giorni di festa. Non si fanno solo celebrazioni retoriche: si discute, nelle piazze reali, in quelle televisive e sui social, sui valori espressi dalla Revoluçao dos Cravos quel giovedì 25 aprile di ...