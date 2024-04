Barbara Polombelli - sorpresa in diretta | Scusate non ce la faccio… Addio alla conduzione

(Di giovedì 25 aprile 2024)Palombelli affronta i rigori del freddo con stoicismo. Durante la trasmissione di “Forum” del 24 aprile su Canale 5, la popolare conduttrice ha avvertito un significativo abbassamento di voce, salutando il pubblico nonostante le evidenti difficoltà. Palombelli ha proseguito con il doppio appuntamento del programma, estendendosi anchefascia pomeridiana su Rete 4. Fin dall’inizio della puntata, la conduttrice ha cercato di rassicurare i telespettatori, affermando: “Ho pochissima voce, però voglio stare con voi anche oggi”. Con il passare del tempo, tuttavia, il disagio è diventato più evidente, portando Palombelli a scusarsi per il deterioramento della sua condizione vocale: “Non mi resta che chiedere scusa,mi, ma come sentite la voce non c’è più”. Nella sessione pomeridiana, dedicata allo “Sportello di ...

