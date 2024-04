Liverpool - allarme ‘Reds’ | tonfo contro l’Everton e corsa al titolo quasi compromessa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 aprile 2024)in Premier League. Ilcontinua il periodo di grave crisi e laverso la vittoria delè sempre più. Dopo la pesante eliminazione in Europa Leaguel’Atalanta, la squadra di Klopp è entrata in piena crisi e nelle ultime tre giornate in Premier League ha conquistato appena 3 punti. Uno dei punti più bassi è stato raggiunto al Goodison Park, una squadra in piena lotta retrocessione e condizionata anche dalla penalizzazione in classifica di 8 punti. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con un gol per tempo: al 27? è Jarrad Branthwaite a sbloccare il risultato, nella ripresa la marcatura di Calvert-Lewin fissa il risultato sul definitivo 2-0. Il calendario e la ...