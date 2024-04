Milan-Inter - Suma si illude con Tomori | la reazione allo Scudetto nerazzurro VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) L’vince lonel derby contro il. A San Siro, con i rossoneri in casa, il risultato finale premia ancora una volta la squadra di Simone Inzaghi, che vince 2-1 e si aggiudica il tricolore della seconda stella. La partita si è messa in salita per ilcon la rete in avvio di Acerbi, seguita poi dal gol nella ripresa di Thuram. Lanel finale con il gol diha illuso Mauro, storico telecronista tifoso del, voce dell’emittente ufficiale del club rossonero. “Complimenti a loro, noi dobbiamo lavorare duro duro duro”. Ecco la suanella partita che consegna loall’. SportFace.