Logan Paul pacato su Ronda Rousey | Non penso che ce l’abbia veramente con me

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 aprile 2024) Qualche settimana fa sono uscite diverse dichiarazioni fatte dain diverse interviste e la maggior parte di queste sono state delle vere e proprie frecciate alla WWE, rea secondo la, di averla trattata non propriamente bene. Ricordiamo che le dichiarazioni dihanno messo in bilico anche la posizione lavorativa di Drew Gulak e sembra che adesso ci siano delle indagini interne riguardo quell’episodio.molto diplomatico Un altro ex-collega è stato a suo modo protagonista delle dichiarazioni al veleno dianche se, a onor del vero, non è stato un vero e proprio attacco personale o almeno non è sembrato. Stiamo parlando di“accusato” dadi aver avuto ...