Adriano Panatta critico con i media su Sinner | Lo santificano per ogni cosa - la perfezione annoia

(Di sabato 20 aprile 2024) Il troppo storpia. È questa l’idea espressa da, ospite della trasmissione “Splendida Cornice” in onda su Rai 3 HD insieme all’amico di una vita Paolo Bertolucci. Il campione degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros del 1976 ha parlato, come gli capita sovente, di Jannike tra il serio e il faceto ha detto la sua sull’argomento. In particolare,si è soffermato sulla grande attenzionetica su Jannik, volta a descrivereiniziativa dell’altoatesino come straordinaria. Un sensazionalismo evitabile secondo: “Lui è un ragazzo bravissimo, molto perbene, educatissimo, non sbaglia una dichiarazione, gioca come un Dio, però basta: non è chevolta ce lo devono far pesare“. “Jannik è come lo vedi: fa ...