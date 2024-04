San Vittore Olona Il padel aiuta le neomamme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Insieme possiamo“. È il motto del torneo benefico diper sostenere il progetto de Il Melograno di Gallarate per sviluppare l’assistenza domiciliare a sostegno della neonatalità e uno sportello di ascolto per neo mamme. Promossa dai Lions Club di Legnano, Busto Arsizio e Valle, Saronno e Parabiago, la manifestazione si tiene domenica allo Stardi San. I tornei maschile e femminile prenderanno il via alle 10, quello misto alle 14,30 sui campi di via Primo Maggio 30, dove si raccolgono anche le iscrizioni: 30 euro per la partecipazione a un torneo, 50 per entrambe le competizioni. L’intero ricavato andrà a Il Melograno (info al 345/0349259), associazione senza scopo di lucro che dal 1981 si occupa di maternità, nascita e prima infanzia, e riunisce 21 centri in varie ...