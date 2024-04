Il calcolo politico di Biden sul caso di Julian Assange

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma. Il più grande crimine diè quello di aver aiutato e sostenuto i regimi criminali del mondo contro un sistema di intelligence internazionale che per molti anni ha protetto pure lui (no, rivelare segreti non è giornalismo, le inchieste sono un’altra cosa). Il secondo crimine diè di essere diventato l’idolo di Alessandro Di Battista, che da due mesi porta nei teatri la storia del fondatore di WikiLeaks raccontandola come fosse l’epopea di un giornalista/dissidente/martire della libertà, e non come la storia di un uomo che ha messo online documenti classificati e non divulgabili con il frequente sostegno – guarda– di Mosca. La vicenda giudiziaria diè complicatissima: cittadino australiano, è detenuto nel Regno ...