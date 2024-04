Cosa poteva fare il governo sul Def La versione di Messori

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per il ministro Giancarlo Giorgetti il Superbonus ha scombussolato i conti pubblici italiani. Anche Marcello, economista e grande esperto di finanza statale, ha pochi dubbi in merito: una misura più distorsiva di questa era difficile pensarla. Ma guardando al Documento di economia e finanza appena licenziato dal, dice, salta subito all’occhio un errore di valutazione. E cioè l’aver inserito solo i saldi tendenziali e non programmatici, quelli cioè che includono e contabilizzano eventuali scostamenti o manovre sui conti. Il Def appena approvato dal Consiglio dei ministri contiene solo i saldi tendenziali e non programmatici, lasciando un alone di incertezza sulla futura manovra di bilancio. Come giudica tale scelta del? Mi pare una scelta di breve termine che non è giustificata né dal ...