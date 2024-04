Belli e l’evoluzione del ciclismo | “Si va più veloci per le biciclette Le cadute ci sono sempre state | ma le strade…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel consueto appuntamento settimanale sul canale YouTube di OA Sport con Sport&Go2U, condotto da Alessandro Aita e Giandomenico Tiseo, è stato ospite Wladimir, commentatore tv per Eurosport, che ha parlato della Parigi-Roubaix appena passata agli annali, e della rapida evoluzione tecnica del mezzo meccanico e dei materiali. Sulla Parigi-Roubaix dominata da Mathieu van der Poel: “Delle cinque Classiche Monumento la Roubaix è quella che mi piace di più, ma che mi piace di meno, nel senso che a differenza della Milano-Sanremo, dove comunque sia abbiamo visto nel passato comunque una battaglia, potevano vincere isti come ha vinto quest’anno Philipsen, però comunque degli arrivi in volata, quando ha vinto Cipollini, ma poi in altre occasioni, ha vinto Nibali, han vinto corridori con caratteristiche diverse, chi da corsa a tappe, chi da ...