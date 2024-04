Omicidio Willy Monteiro | testimonianze false per coprire i responsabili | due rinvii a giudizio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 aprile 2024) Racconti poco attendibili, non veritieri, illogici e inaccettabili. La Procura di Frosinone ha disposto la citazione diretta aper falsa testimonianza aggravata per Aldo Proietti, 33 anni di Colleferro, e Faiza Rouissi, 28 anni di Palestrina. I due avrebbero reso un racconto parziale e inesatto di quanto avvenuto la morte in cuiDuarte fu pestato a sangue e ucciso dal loro gruppo di amici, come riconosciuto in Tribunale in primo e secondo grado. La Corte di appello di Roma lo scorso ottobre ha ridotto a 24 anni – dall’ergastolo – la pena per i fratelli Bianchi, perché Marco e Gabriele non parteciparono alla lite iniziale, che era stata invece accesa dagli altri imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, condannati rispettivamente a 21 e 23 anni di carcere. Secondo la Procura di Frosinone però, nel ...