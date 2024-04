Nuoto | Sara Curtis in rampa di lancio | “Ho ancora tanti margini Avevo il magone per i 100 sl | ora…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) È statal’ospite dell’ultima puntata di Swim2u in onda sul Canale YouTube di OA Sport. La nuotatrice classe 2006, già medaglia d’argento in staffetta agli Europei in vasca corta, si prepara per una stagione tutta da vivere. La qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è il fiore all’occhiello di una carriera solamente agli inizi, ma che sta già facendo capire tutte le qualità della nostra portacolori. La nativa di Savigliano inizia la sua intervista parlando della sua grande prestazione ottenuta agli Assoluti primaverili di Riccione: “Ho iniziato piano piano a realizzare quello che ho fatto. Centrare un 24.56 è stato davvero notevole. Un tempo buono che mi avrebbe fatto rischiare la finale alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e che mi avrebbe dato la sesta posizione al Mondiale di Doha. Un crono cercato? No, anzi. Pensavo di poterlo centrare ...