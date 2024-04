Frankie hi-nrg mc | video intervista Jesus Christ Superstar | «Sono un Erode hip hop in questa scatola magica»

Aveva creato molto scalpore il messaggio su X di Frankie hi-nrg mc durante il Festival di Sanremo 2024: “Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far ... (ilfattoquotidiano)

Non si placa la polemica su Frankie hi nrg dopo il suo tweet contro la "casta mediatica" che avrebbe ribaltato il televoto nella finale del Festival di Sanremo. «Chi pensa che per me la vittoria di ... (iltempo)

Frankie hi-nrg è Erode in "Jesus Christ Superstar": «Il cristianesimo mi affascina. Gesù Anche oggi dà fastidio» - Il rapper protagonista nel musical-kolossal di Andrew Lloyd Webber da cui nel 1973 è stato tratto l'omonimo film (sdoganato anche da Paolo VI): «Erode è un bullo di potere che sfotte Gesù e lo ridicol ...famigliacristiana

Jesus Christ Superstar: nuove date per il musical colossal in scena al Sistina - Un successo che ha portato il pubblico in sala anche durante queste vacanze di Pasqua, per uno spettacolo ancora più coinvolgente e suggestivo da godere ...romadailynews

Frankie hi-nrg mc, cremonese d’adozione, è in scena fino a domenica al Sistina di Roma con la regia storica di Piparo - racconta Frankie hi-nrg mc. Il tono del cantante, cremonese d’adozione, e autorità assoluta della scena rap, non nasconde lo stupore. In scena a Milano e poi a Roma racconta il suo debutto da ...ogliopo.laprovinciacr