Tifosi di basket aggrediti | “Presi a bastonate in testa”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Massa, 3 aprile 2024 – ”Non avevamo niente addosso che potesse identificarci comedel Pistoia. Eppure, ci hanno colto di sorpresa e aggredito". Luca, ventritreenne di Massa, ha uno zigomo spaccato e 10 giorni di prognosi. L’altra sera, assieme ad altri quattro amici, tutti massesi, era arrivato a Bologna per assistere al match ditra Virtus ed Estra Pistoia: "Siamo un gruppo di amici appassionati di pallacanestro – racconta – e più volte siamo venuti in trasferta a Bologna. L’altra sera siamo arrivati alla Virtus Segafredo Arena, in Fiera, con un’ora e mezza di anticipo e abbiamo provato a parcheggiare dentro. Ci è stato detto che non si poteva e di andare a sistemare l’auto nello spazio di sosta tra via Michelino e via della Fiera". Così, i ragazzi dopo aver lasciato la macchina, si sono andati a godere la partita ...