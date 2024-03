Paternò | controlli straordinari | identificate oltre 40 persone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 Nella giornata di ieri (4 marzo) è stata predisposta una articolata attività di controlloo del territorio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità nella città di, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza reale e percepita da parte della cittadinanza, anche in relazione agli eventi occorsi nei giorni scorsi, che hanno visto coinvolti alcuni cittadini extracomunitari. Con queste finalità, secondo quanto concordato dai vertici della Questura e del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, è stato predisposto un servizio interforze, regolamentato da un’ordinanza del Questore, in cui sono entrati in azione agenti della Polizia di Stato e i militari della Compagnia Carabinieri di Paterno, con il supporto operativo della Compagnia d’Intervento Operativo – C.I.O. del 12° Reggimento ...