Roma Pellegrini | con De Rossi Lorenzo torna “Magnifico”

(Di lunedì 4 marzo 2024) La cura Desta facendo meraviglie in casae fra tutti i calciatori revitalizzati dal tecnico su tutti spicca. Come riportato dal Corriere dello Sport, che lo definisce ““, dal cambio in panchina il capitano giallorosso – finito ai margini con Jose Mourinho, ha messo a segno cinque gol e tre assist. Dallo scorso 20 gennaio, giorno del cambio di allenatore,è il calciatore ad aver avuto la maggiore contribuzione in zona gol nei cinque principali campionati europei, davanti a giocatori come Bellingham o De Bruyne.

Il discorso di De Rossi alla squadra: “Siamo la Roma, il quinto posto non può bastarci”: Di qualità. La Roma cala il poker a Monza, mandando in gol i giocatori più talentuosi, inanellando la terza vittoria consecutiva in trasferta e strizzando l’occhio anche all’estetica. Bella e possibil ...informazione

Bayern Monaco-Lazio, Immobile per la storia: Ciro ha battuto i tedeschi due volte su tre: Roma Capitano-amuleto. Immobile sa come battere il Bayern Monaco ... Quindi ha sfogato sui social, sotto un post di Pellegrini, tutto il suo disappunto: «Pure scusa chiedi Ma qui si può parlare No ...ilmessaggero

Mourinho di nuovo esonerato: “Questa è la Roma”: Mourinho di nuovo esonerato: il commento sulla situazione della Roma è chiaro e palese. Ecco quello che ha scritto Nessuno forse si aspettava questo cammino della Roma. Soprattutto per quello che i gi ...asromalive