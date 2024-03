Quattro rapine in banca e un bottino di quasi 300mila euro | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ancona, 4 marzo 2024 - Accusato diinun 53enne. Secondo le indagini, l'uomo sarebbe responsabile di tre colpi messi a segno nelle Marche (uno nell’Anconetano e due nell’Ascolano) e uno tentato in Umbria a Terni. Il primo colpo risalirebbe al 2022 nella filiale in un noto istitutorio di Camerano (Ancona): due persone, con il volto coperto da passamontagna, entrati rompendo una finestra, riuscirono a farsi consegnare, da uno dei dipendenti, 140.000. Le successive indagini dei militari della Compagnia osimana in sinergia con i colleghi del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Ancona, hanno consentito di raccogliere elementi riguardo la partecipazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, anche in altro episodio: una tentata ...