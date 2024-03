L'anima di 'Viaggi Organizzati'. Un flusso tra poesia e discoteca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Se c’è un disco nel quale Lucio Dalla, più che in altri suoi lavori, ha sperimentato nuove possibilità del suono, compiendo un’altra di quelle sue accelerazioni che non ti aspetteresti da un artista ormai di grande fama, è Viaggi Organizzati, del quale nel 2024 si festeggiano i 40 anni dalla pubblicazione. Perché si tratta di un album del cantautore bolognese nel quale il lavoro di gruppo, la collaborazione, lo scambio tra dimensioni culturali apparentemente lontane, diventa unche porta persino sulla pista da ballo. La dance music e la più nobile canzone d’autore. Lae la? Dalla, con questo disco dimostrò che gli intrecci, le sovrapposizioni, l’osare erano davvero parte integrante della sua identità. In Viaggi Organizzati, infatti, emerge in maniera molto decisa l’importanza di uno dei suoi più stretti ...