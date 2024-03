Lotito contro l’arbitro e la Figc | «Questo sistema non rispetta i valori dello sport»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024), presidente della Lazio, si è infuriato per l’arbitraggio della partitail Milan. Di Bello ha avuto “il cartellino facile” tra gialli e tre espulsioni ai danni dei biancocelesti. «Unè credibile quando viene garantita l’affidabilità dei comportamenti e, quando vengono meno questi presupposti, ci si pone un interrogativo. La Lazio porrà il problema nelle sedi proposte, per far si che queste situazioni vengano analizzate. Non si ritiene più chepossa garantire il rispetto dei. La credibilità delsta venendo meno in quanto anche il meritoivo viene meno. Quando parlo del, parlo delcalcio. Noi come Lega ...