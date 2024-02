Sinner e Berrettini dove vuoi e con lo sconto | un sogno che si avvera

(Di giovedì 29 febbraio 2024), c’è qualcosa che dovresti assolutamente sapere e che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire: fai presto. Qualche altro giorno di relax e poi, per qualche settimana, non avremo più un attimo di tregua. Per fortuna, aggiungeremmo, perché siamo talmente tanto abituati a guardare il tennis e a gioire, oramai, che una sola settimana senza eventi particolarmente degni di nota può sembrare quasi interminabile. Jannike Matteo(LaPresse) – ilveggente.itE ne sanno qualcosa i sostenitori di Jannik, a digiuno forzato dopo la scorpacciata di emozioni fatta in quel di Rotterdam a soli 20 giorni di distanza dal trionfo nella terra dei canguri. Ma lo sanno ancor meglio i tifosi di Matteo, che dopo più di sei mesi a stecchetto non vedono l’ora ...

