Le parole sagge di Mattarella sulla delinquenza usata in piazza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A volte mi succede di mettermi nei panni del presidente della Repubblica – è il mio piccolo vantaggio su lui. Per esempio quando, il giorno dopo aver francamente ammonito contro la sovreccitazione del linguaggio pubblico, badando soprattutto alla tutela della presidente del Consiglio, vede, come tutte e tutti, le scolare e gli scolari manganellati – stavo per dire di santa ragione, di dannata sragione – in via San Frediano a Pisa. Io avevo subito visto l’estratto in cui un ragazzo veniva gettato a terra bocconi, sul suolo intriso di pioggia, accanto a una ragazza che aveva già subìto lo stesso trattamento, le mani dietro la schiena, visione che si sarebbe voluto chiamare ungherese, se non fosse che. Quegli uomini maturi, e in abiti borghesi, che eseguivano l’operazione speciale, mi sembravano inequivocabilmente compiere un atto die di viltà. Dunque: il ...