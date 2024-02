Gli eroi a quattro zampe La palestra dei disastri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A poco meno di un anno dall’inaugurazione, il Centro di addestramento cinofilo Lupo Maestro di Cogliate è diventato un punto di riferimento fondamentale per chi opera professionalmente o come volontario nel settore e per chi vuole migliorare il rapporto con il proprio cane. La struttura, realizzata a ridosso del Parco delle Groane, bonificando un’area di vecchie attrezzature sportive abbandonata da anni e diventata ricettacolo di spacciatori, è ora operativa sette giorni su sette, sia per le attività private con gli educatori che si occupano dei singoli cani, sia per le esercitazioni di Protezione civile e delle unità cinofile delle diverse forze dell’ordine. "Qui arrivano gruppi ormai da tutto il Nord Italia, sicuri di trovare una struttura di eccellenza", conferma Duilio Cleva, responsabile del Centro di addestramento dell’associazione Lupo Maestro, affiliata all’Ana, Associazione ...